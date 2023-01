Altena wil grip op woningbouwlocatie in Werkendam, eigenaren mogen grond niet zomaar verkopen

Het gaat om de gronden rondom de rioolwaterzuiveringsinstallatie ten noordoosten van Werkendam. De gemeente laat weten dat de plannen ‘nog lang niet in beton gegoten zijn’ en dat ook de omvang nog niet duidelijk is. ,,Maar we realiseren ons wel dat we oog moeten hebben voor de belangen van inwoners en ondernemers in het gebied”, zegt wethouder Hans Tanis.