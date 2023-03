‘Alternatief plan voor gemakswinkel met appartementen in Mariahout’, aldus wethouder Laarbeek

MARIAHOUT - Het plan voor een ‘gemakswinkel’ met appartementen in Mariahout is weliswaar door de gemeenteraad afgeschoten, toch verwacht wethouder Ron van den Berkmortel op korte termijn met een alternatief te kunnen komen.

,,Het betekent niet dat alles in de prullenbak verdwijnt”, zei hij maandagavond tijdens een informatiebijeenkomst over wonen in Mariahout. ,,We hebben het afgelopen weekeinde en vandaag hard gewerkt om te kijken hoe we het plan zo kunnen aanpassen dat we toch de steun van de gemeenteraad krijgen.”

Niet op de lange baan

Een termijn kon hij er nog niet voor geven. ,,We hebben dit als college niet zien aankomen. Het stof is nog aan het neerdwarrelen, maar de voorkeur is om het voorstel alsnog binnenkort door de gemeenteraad te laten behandelen.” Wel of niet met winkel, of hoeveel appartementen, daar kon hij zich nog niet over uitlaten. ,,Maar we willen het niet op de lange baan schuiven.”

Aanvankelijk was het de bedoeling dat een belangrijk deel van de avond zou gaan over de invulling van het plan voor Mariastraat 18-22, waar vroeger onder andere restaurant De Wok was gevestigd. Maar de fracties PvdA, Algemeen Belang Laarbeek en De Werkgroep vormden op dat moment een meerderheid in de gemeenteraad en waren om diverse redenen tegen.

Quote Het ging onder meer om de betaalbaar­heid van de woningen. Wij hebben een andere visie op wat betaalbaar is dan andere partijen René van Heugten, raadslid De Werkgroep

Waarom eigenlijk, was een van de vragen uit het publiek. ,,Het antwoord is heel complex en niet zomaar in vijf minuten uit te leggen”, verantwoordde raadslid René Van Heugten van De Werkgroep zich. Toch deed hij een poging. ,,Het ging onder meer om de betaalbaarheid van de woningen. Wij hebben een andere visie op wat betaalbaar is dan andere partijen. Daarnaast kost het de gemeenschap ook geld en vonden we echt dat dit nog eens door de raad moest worden vastgesteld.”

Maar ook daar kreeg de partij de handen niet voor op elkaar. ,,Als er een kans is om in Mariahout te bouwen, moet het voor ons ook in één keer goed zijn.”

De komende jaren kan het dorp overigens wel rekenen op de bouw van ongeveer 72 nieuwe woningen, zo spiegelde de wethouder de zaal voor. Het gaat zowel om sociale huur als koop in diverse prijsklassen. Vier van die woningen zitten in een voornemen om klooster Mariënhof op te splitsen, 38 komen in nieuwbouwwijk Hoge Suute en 10 tot 12 woningen worden gebouwd boven café De Pelgrim. Voor het plan aan de Mariastraat was gerekend op 18 woningen (23 wanneer er geen gemakswinkel zou komen), maar dat aantal is nu niet meer zeker.

Voorkeursrecht

Ook worden op langere termijn woningen gebouwd in het zuidwesten van Mariahout. Daarvoor heeft de gemeenteraad in maart 2022 een voorkeursrecht op een groot aantal percelen in dat gebied gevestigd. Het is niet duidelijk hoe groot het plan gaat worden. ,,We gaan eerst inventariseren wat de ideeën zijn in het dorp”, legde Arjen van den Boogaard van Ruimte voor Ruimte uit, het bureau dat dit woningbouwplan verder zal ontwikkelen.