Altijd gingen de gordijnen dicht: bewoner woning in Giessen krijgt 27 maanden cel na grote drugsvondst

UPDATE Medewer­kers Philips leggen hun werk uren stil: 'Ze moeten instemmen met onze eisen’

EINDHOVEN - Bij Philips in Best, Eindhoven en Drachten wordt in de loop van volgende week een paar dagen achtereen het werk steeds enige uren stilgelegd. Vakbonden kondigen stakingen aan bij Philips omdat het zorgtechnologieconcern niet tegemoet wil komen aan eisen voor een nieuwe cao.