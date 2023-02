Amadeiro is binnen, het feest kan beginnen

Carnaval vier je steeds vaker in een grote tent, en ja, daar moet je dan meestal een ticket voor kopen

HEESCH - Carnaval vier je steeds vaker in een grote tent. In Heesch staat bijvoorbeeld pal voor De Pas, waar tot op heden altijd door het hele dorp carnaval werd gevierd, een megatent. Een ticket kostte elf euro. Maar dat lijkt geen probleem voor de 1400 bezoekers. ,,We zijn helemaal uitverkocht.”