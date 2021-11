Ambulancemedewerkers liggen nog in ziekenhuis na fataal ongeval in Helmond

HELMOND - De ambulancemedewerkers die betrokken waren bij de botsing met een auto in Helmond waarbij drie tieners om het leven kwamen, liggen nog ter observatie in het ziekenhuis. Dat meldt de GGD Brabant-Zuidoost.

De GGD stuurde via Twitter een bericht over de ambulancemedewerkers en betuigden steun aan de betrokkenen van het ongeluk.

Drie jongens overleden

Bij de aanrijding tussen de ambulance en de auto kwamen in de nacht van zaterdag op zondag drie jongens van 15 en 16 uit Eindhoven en Nuenen om het leven. Een van hen bestuurde de auto. Een vierde inzittende raakte zwaargewond. Zijn toestand is volgens het laatste bericht van de politie op dit moment ‘redelijk stabiel’.

Het ziet er naar uit dat de auto waar de jongens in reden mogelijk op de verkeerde weghelft terecht is gekomen, maar hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De ambulance reed op het moment van het ongeluk zonder patiënt en ook zonder sirene of zwaailichten.

De politie onderzoekt nog hoe de minderjarige jongens aan de auto kwamen. In de buurt van het ongeluk werd een cilinder lachgas gevonden, maar of er een verband is met de aanrijding wordt nog onderzocht.

Indrukwekkend eerbetoon

Zondagmiddag verzamelde zich een groep mensen op de plaats van het ongeluk voor een bijzonder eerbetoon aan alle slachtoffers. Bloemen werden neergelegd en een kwartier lang werd vuurwerk afgestoken. De toegestroomde mensen, onder wie familieleden en vrienden van de overleden jongens, zochten steun bij elkaar.

De stiefvader van een van de slachtoffers, de 15-jarige Levi, vertelde zondagmiddag dat de jongens tot middernacht op een feestje zouden zijn. ,,We hadden zelf de hele dag gewerkt en lagen al te slapen. En dan staat ineens de politie voor de deur: ‘uw zoon is dood’. Dan ben je in één klap alles kwijt.”



