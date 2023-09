Aniek de Vries (16) wereldkampioen hiphop: 'Jury is meestal meer gecharmeerd van jongens’

Frank Erren gaat met zijn Osse schoenen­zaak ‘dik tevreden’ op naar de honderd jaar

OSS - Of zijn winkel de oudste van Oss is? Nee, denkt Frank Erren, de derde generatie die schoenenzaak Erren-Ekstijn in de Kruisstraat runt. ,,Maar op het podium komen we wel.’’