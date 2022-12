Anja’s hart stroomt over voor de ernstig zieke kinderen van Villa Pardoes: ‘Het is net een warme deken’

Man (21) krijgt taakstraf voor Instagram­be­richt aan dochter Hugo de Jonge: ‘I’m gonna kill your father’

BOXTEL - ‘I’m gonna kill your father’. Dat bericht aan de dochter (toen 13) van toenmalig corona-minister Hugo de Jonge kost een 21-jarige man uit Boxtel tachtig uur taakstraf. Hij stuurde het Instagrambericht midden in de nacht, in januari 2021. De reden? ,,Omdat hij mijn minst favoriete politicus was.”

30 november