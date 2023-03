Anne (27) spaart al zeven jaar, maar heeft nog steeds geen huis in haar dorp

Wie heeft er herinnerin­gen aan zuster Inviolata van de Nazareth Mulo?

Ze was de laatste moeder-overste van het Liefdesgesticht aan de Markt in Helmond. Zuster Inviolata staat hier op een foto uit 1971. Oud-leerlingen van de Nazareth Mulo zullen haar wellicht nog kennen. De zuster was verbonden aan deze school. Wie heeft er nog herinneringen aan Inviolata? Wat was haar rol op deze school? Wie was er leerling of medewerker en kan nog iets vertellen over die tijd? We zijn benieuwd naar uw verhalen.