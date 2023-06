Annemieke geeft al 40 jaar Aerobic-Gym en Rug-Training

Mummyhoofd, walruskop of opgezette vleermuis nodig? Wendy en Angelique helpen je graag

HOOGERHEIDE - Wie graag een opgezette gelaarsde kat, een plaagmasker of walrusschedel in huis wil hebben, kan in zijn handjes knijpen. Wendy (36) en Angelique (38) Buitendijk openen binnenkort een winkel met zulke, meestal antieke rariteiten in Hoogerheide. ,,Hoe raar wil je het hebben?”