Antoon en Gerrie delen hun woning met dochter: ‘Wij blijven hier tot we worden weggedragen’

Boules Bites Bar in Tilburg failliet: ‘Balen natuurlijk, dit was ons vlaggen­schip’

TILBURG - Boules Bites Bar, de grote jeu-de-boulesbar met tien banen in hartje Tilburg, is failliet. De zaak liep in het begin als een speer, aldus een zegsman, maar na corona kwam de klad erin. De andere vestigingen van de keten lopen volgens hem wél goed. Is Tilburg jeu de boules beu?