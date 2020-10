Arabisch jongetje (10) duikt zonder familie op bij tankstation in Brabant: ‘Alleen uit Syrië gekomen’

Hij was mager en had een grote scheur in zijn jas. Hij had geen papieren of documenten bij zich.



Het jongetje, Youssef genaamd, was volgens de Helmondse wijkagent Frans Wagemakers het tankstation binnengelopen om daar in het Arabisch te vragen of de politie gebeld kon worden.



De vrouw aan wie hij het vroeg, een medewerkster van het tankstation die toevallig ook Arabisch sprak, schakelde daarop de hulpdiensten in. Het jongetje kreeg iets te eten.