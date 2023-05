Arnold Vanderlyde brengt bewoners Antoniushof in de ban van het boksen

Sven Hammond brengt ‘ronkende or­gelsounds’ naar ingekort Jazz in Duketown

DEN BOSCH - Organist Sven Hammond, die vaak met zijn band optrad in De Wereld Draait Door en Matthijs Gaat Door, behoort tot de artiesten die optreden tijdens Jazz in Duketown. Wat staat er nog meer op het programma van het evenement dat vanaf 26 tot en met 28 wordt gehouden in de Bossche binnenstad?