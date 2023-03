Astens Manifest ondertekend in bijzijn minister: ‘De gemeente Asten heeft haar nek uitgestoken’

In het beknopte manifest spreken de partijen af hoe ze respectvol samenwerken, informatie verstrekken en de burgers betrekken bij besluiten. Aan de proef van het ministerie doen een handvol gemeenten mee, Asten is daarvan het verst gevorderd.

Later dit jaar evalueert Bruins Slot of het manifest wordt uitgerold naar de andere gemeenten. Ze weet zich gesterkt door enthousiaste reacties van raadsleden in Asten. Die willen elders wel uitleggen dat de totstandkoming bij hen tot onderling begrip heeft geleid. Bruins Slot: „Dat is veel krachtiger dan wanneer een minister zegt dat het moet.”