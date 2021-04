Astrid (56) bezwijkt aan verwondingen door politiemotor die wegglijdt tijdens achtervolging

Agent over hevige brand waarbij vader zijn dochter­tjes redde: ‘Angstige blik van de kleine meid staat op mijn netvlies’

11 april TILBURG - Bij een hevige brand in Tilburg zijn zaterdagnacht een vader en zijn twee kinderen lichtgewond geraakt. Ze ademden rook in, maar mankeren dankzij het snelle handelen van de vader weinig. De brand, vermoedelijk ontstaan door kortsluiting, is bij de Tilburgse wijkagent die als eerste werd opgeroepen niet in de koude kleren gaan zitten, zo schrijft hij op Instagram. Wijkagent Joris en zijn collega zagen de twee kinderen verslagen naar hun brandende huis kijken: ,,Op mijn netvlies staat het gezichtje en de angstige blik in haar ogen, van de kleine meid met wie ik wegren.”