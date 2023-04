Audacia moet afscheid nemen van clubicoon en erelid Harrie Beerens

Manon reed ooit met haar tractor naar Zuidpool en heeft nu nieuwe droom: elk dorp eigen voedselbos

HEESWIJK-DINTHER - Manon Ossevoort haalde als ‘tractormeisje’ het wereldnieuws én het Guinness Book of Records. Nu is ze een ‘voedselbosboer’ in Heeswijk-Dinther. Best opmerkelijk aangezien ze vroeger niet geloofde in klimaatverandering.