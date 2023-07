Auto botst met harde klap tegen boom in Schijndel, bestuurder gewond naar het ziekenhuis

Weinig eyeopeners in toerisme-onderzoek Oosterhout

OOSTERHOUT - Toeristen verbleven in 2022 zo'n 650.000 nachten in de gemeente Oosterhout. Samen met lokale dagjesmensen gaven ze daarbij 92 miljoen euro uit, voornamelijk in de handel, horeca, en cultuur, sport en recreatie. Omgerekend goed voor ruim duizend banen.