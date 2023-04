Auto botst tegen lantaarnpaal en belandt in de sloot in Etten-Leur, bestuurder (33) onder invloed opgepakt

Dronefoto’s tonen enorme ravage van loodsbrand in Et­ten-Leur: zelfs metalen geraamte verbogen door de hitte

ETTEN-LEUR - De verwoestende brand bij de loods van transportbedrijf Axell Logistics heeft in Etten-Leur een spoor van vernieling achtergelaten. Het bedrijfspand aan de Hermelijnweg werd maandag volledig in de as gelegd, en dat is van bovenaf goed te zijn. Zelfs het metalen geraamte is verbogen door de hitte.