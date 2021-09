Auto in greppel: traumahelikopter landt naast A58 bij Oirschot

Wie maakt de plek waar iemand vermoord is schoon? ‘Pijnlijk dat je het huis op deze manier moet aantreffen’

18 augustus OSS/BOXMEER - Peter Hovens (63) werd begin 2019 om het leven gebracht in zijn eigen woning. Toen de recherche het appartement in Oss vele maanden later vrijgaf, trof zijn familie overal bloedspetters aan. Een blik bier van de daders stond nog in de badkamer.