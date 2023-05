Auto met aanhanger schaart op A2 bij Boxtel en belandt op zijkant

Lage Mierde heeft primeur, familie Regter gaat kermissen organise­ren: ‘Het pijnpunt ligt bij Hulsel omdat dat de kleinste is’

LAGE MIERDE - Als op zondag 28 mei in Lage Mierde het Kempische kermisseizoen wordt geopend, is Jacob Regter (57) er de man van de kermisorganisatie. Hij kreeg na aanbesteding de organisatie van alle kermissen in Reusel-De Mierden op zijn bordje.