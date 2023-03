Auto te water op plek waar Sanne en Hebe omkwamen: BVNL dringt met Kamervragen aan op vangrail

De Belverts­hoe­ve zonder Jeannette en Ron? Na 19 jaar geven ze het stokje door

OISTERWIJK - In het begin was er twijfel vanuit de buurt. Jongeren met problemen, leidt dat niet tot onrust? Negentien jaar later is De Belvertshoeve in Oisterwijk een geslaagd zorgconcept. Oprichters Jeannette en Ron geven het stokje door. ,,Maar we gaan nog wel met onze jongeren op vakantie.”