Auto uitgebrand in Etten-Leur, politie denkt aan opzet

indebuurt.nl Buitenkij­ken bij Annemarie (78): 'Tuinieren is mijn grote passie'

Annemarie Huijgens (78) woont al een halve eeuw in haar huis aan de Gentiaanstraat in Bergen op Zoom. “Ik hou van mijn tuin. Wel moet ik toegeven dat stilzitten niet mijn ding is. Op zonnige dagen pak ik een boek en nestel ik me tussen de bloemen en planten. Dan kan ik wel genieten.”