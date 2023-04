Auto vat vlam op A59 bij Oss, bestuurder probeert brand zelf te blussen

Veilig lopen bovenop de Sint-Jan? De toppers onder de steigerbou­wers maken ‘De Avontuur­lij­ke Klim’ mogelijk

DEN BOSCH - Het is een vak apart. Steigers bouwen voor de restauratie van de Sint-Jan. Dat is nu nog specialer omdat bezoekers vanaf 23 mei maandenlang De Avontuurlijke Klim kunnen beleven. ,,We hebben te maken met de toppers op het gebied van steigerbouw.”