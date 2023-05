Auto vliegt over de kop in Rijsbergen en landt tegen woning, automobilist gewond

Het Queer Arts Festival is een verademing voor lokale queers: ‘Er is alleen maar liefde hier’

DEN BOSCH - Het Queer Arts Festival is een groter succes dan van tevoren was gedacht. Eindelijk in de eigen stad een plek om jezelf te kunnen zijn. De Bossche dragqueen Puma Hilton was er ook: ,,Maar morgen werk ik gewoon weer in de H&M hoor.”