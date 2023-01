Autohero opent in Oosterhout eerste renovatiecentrum van Nederland met tot 50 banen

In het nieuwe centrum in Oosterhout wordt elke auto voor Autohero in eigen beheer geïnspecteerd en opgeknapt. Autohero is sinds 2020 actief in Nederland en een merk van de beursgenoteerde Duitse AUTO1 Group.

Uiteindelijk kunnen geïnteresseerden in Oosterhout opgeknapte auto's in detail bekijken autohero.nl, zowel van buiten als van binnen. Het Autohero-renovatiecentrum in Oosterhout is dus de eerste in Nederland en de achtste in Europa. Het opent in het tweede kwartaal van dit jaar.