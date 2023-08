Automobilist (35) uit Neerkant overleden nadat hij in Heusden tegen een boom botst

Geldrops Akert-ge­bouw krijgt in toekomst weer zorg-func­tie en buurt wordt betrokken

GELDROP - Het Geldropse voormalige verpleeghuis de Akert krijgt over drie jaar zeker weer een zorg-bestemming. Dat daarvoor nu nog geen plan in de maak is, heeft alles te maken met het huidige regeringsbeleid, waardoor de verpleeghuiszorg op slot zit.