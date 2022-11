Automobilist komt om het leven bij ongeluk op de A4, motorblok vliegt uit de auto door de klap

Taxichauf­feur aangehou­den na dodelijke aanrijding met Zander (23): ‘Hemel is weer ster rijker’

De 48-jarige taxichauffeur uit Etten-Leur die zondagochtend betrokken was bij de dodelijk aanrijding op de Lunetstraat is dinsdag aangehouden. Zander (23) uit Breda kwam daarbij om het leven. Dinsdagavond werd tijdens een stille tocht duidelijk hoe geliefd hij was. ,,Je kon altijd op hem rekenen.”

