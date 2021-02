Automobilist ramt meerdere politieauto’s tijdens achtervolging op de A16

Achtervolging

Er ontstond een achtervolging waar snelheden tot 220 kilometer per uur werd gehaald. Het verkeer werd met hoge snelheid ingehaald via de vluchtstrook. De Franse bestuurder heeft verschillende politiewagens zeker vier keer geraakt.



Bij Breda sloten politiewagens de verdachte in met de zogenoemde ‘in-boxprocedure’. De man probeerde nog te ontsnappen door een politieauto te rammen, maar het voertuig raakte in een 360 graden slip. De politie wist de auto tegen de vangrail klem te zetten.



De auto bleek inderdaad een dag eerder gestolen te zijn. De verdachte werd aangehouden tot heling en poging tot doodslag. Bij de drugstest kwam uit dat de man onder invloed was van alcohol en harddrugs.