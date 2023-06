Automobilist rijdt zonder geldig rijbewijs dubbel zo hard dan is toegestaan door Tilburg

Messcherpe glassplin­ters dwarrelen na brand de wei in: boeren mogen het zelf opruimen

Boeren in Haps en Beers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het opruimen van messcherpe glassplinters van zonnepanelen, die in hun weilanden terecht zijn gekomen na een grote brand eerder deze week bij boer Gyso Jans in Haps. Hoe ze dat doen, mogen ze zelf weten.