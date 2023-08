Automobiliste (73) uit Helvoirt raakt zwaargewond bij botsing tegen boom in Haaren

De Markt Zingt letterlijk en vol overtui­ging in Roosendaal: ‘Volgend jaar weer!’

ROOSENDAAL - ,,Eindelijk weer een zangfestijn in Roosendaal”, glunderde de luidkeels meezingende Peter Dekkers zaterdagmiddag tijdens De Markt Zingt. ,,Ik was vroeger tijdens Roosendaal Zingt ook altijd van de partij. En nu met een tekstboekje is het nog beter verzorgd ook!”