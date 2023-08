Automobilisten opgelet! Dit verandert vanaf maandag in het Tilburgse verkeer

Met festival wil Lars 'zijn’ Lieshout en lokale muzikanten op de kaart zetten

LIESHOUT - Lieshout moet opnieuw op de kaart gezet worden, evenals muzikanten uit de omgeving. Daar is Lars van Bokhoven stellig in. Daarom organiseert de 19-jarige op 3 september Golden Hours Festival in de Lieshoutse dorpskern, waar op het podium enkel plaats is voor nog niet doorgebroken talenten.