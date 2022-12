Automobilisten stonden gewoon te tanken bij de Esso toen bij pomp 6 een man werd doodgeschoten

Hardrijder (27) die in gehuurde Mercedes twee vrouwen en jonge kinderen doodreed in Brabant: ‘Ik had voorrang’

Niet de verdachte in een extreem hard rijdende Mercedes, maar de bestuurster van de kleine, geramde Toyota waarin vier inzittenden omkwamen, heeft schuld aan het dramatische ongeval in Oud Gastel. De omgekomen vrouw had voorrang moeten geven.

15 december