Avonturen in Italië, Frankrijk en Turkije kleuren het leven van profvoetbalster uit Lepelstraat

Fusie voetbal­clubs Boxtel? ODC vindt een onderzoek de moeite waard, ‘maar er is niets concreet’

BOXTEL - Vijf voetbalclubs in een straal van tien kilometer in de gemeente Boxtel, dat is nogal wat. ,,Dat is op termijn niet vol te houden. Op dit moment speelt er helemaal nog niets concreet, maar een fusie verdient zeer zeker een onderzoek”, reageert voorzitter Walter van de Linden van ODC.