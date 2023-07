Awakenings en Bospop gelasten festivalzondag af om verwacht noodweer

De GTC Rally brengt heel Achtmaal in feeststem­ming: ‘Als de auto's voorbijko­men, staan we te dansen’

ACHTMAAL – Wie door het rustige Neijsenpad in Achtmaal loopt, vermoedt een doorsnee zaterdagavond. Maar niets is minder waar. Want op de parallel lopende Achtmaalseweg komen de hele avond moderne en historische auto’s voorbij gesjeesd tijdens de jaarlijkse GTC Rally. En dat zorgt voor een uitgelaten sfeer in het dorp.