Baby door hond gebeten: dier vaker betrokken bij bijtincidenten

updateRIJSWIJK - Een baby in Rijswijk (gemeente Woudrichem) is vrijdag rond 18.30 uur gebeten door de huishond. Daarbij raakte de baby zodanig ernstig gewond dat het kindje per traumahelikopter naar het ziekenhuis is gebracht en geopereerd moest worden.

Het incident gebeurde in een woning aan de Nieuwstraat in het dorp. Hoe oud het kindje precies is, is nog onduidelijk. In verband met de privacy wil de politie daar niks over kwijt. ,,Het is een slachtoffer van een ongeval. Het is al ernstig genoeg voor de ouders", laat een politiewoordvoerder weten.

Team Politiehonden Zeeland-West-Brabant laat via Twitter weten dat de baby zwaargewond is en de ouders erg aangeslagen zijn door het incident. 'Het gaat je niet in de koude kleren zitten als politiemens', schrijft het team erbij.

Meerdere bijtincidenten