Bach centraal tijdens concert in oude kerk Aalburg

Dief ligt op klaarlich­te dag onder auto om katalysa­tor los te zagen, opgepakt na achtervol­ging

Na een korte achtervolging heeft de politie maandagmiddag een man aangehouden voor het stelen van een katalysator in Tilburg. Even daarvoor had een voorbijganger iemand in de Kwaadeindestraat onder een geparkeerde auto zien liggen met een zaag.