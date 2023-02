Bakstenen waaien van vijf hoog naar beneden bij de Valeriaan in Oss

Het tiental bakstenen is afkomstig van de bovenkant van een balkon. Het vallende puin kwam terecht op een parkeerplaats. Een groep handhavers werd opgeroepen om de straat af te zetten. De brandweer heeft daarna het loszittend gruis van de gevel gehaald. Een team van de woningbouwstichting buigt zich nu over de schade.

De Valeriaan is een nog relatief nieuw flatgebouw, opgeleverd in 2015 op het oude ziekenhuisterrein van Oss. Toch is het niet de eerste keer dat het misgaat bij de flat. Door een ontwerpfout hadden bewoners al sinds het allereerste moment last van vochtoverlast. Steeds als er stevige buien bij zuidwestenwind werden voorspeld, konden de flatbewoners handdoeken en emmers klaarzetten. Om het probleem te verhelpen, stond de flat ruim een jaar geleden opnieuw in de steigers.