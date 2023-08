Baldadige ellende op Jeugdland Etten-Leur: keu doormidden, overal stroop en papier in de tent

indebuurt.nl Ken je deze nog: 7 x dit was vroeger heel normaal in Bergen op Zoom

Vroeger was het anders in Bergen op Zoom. Een wereld zonder Spotify, online supermarkt, mobiele telefoon of indebuurt; dat is moeilijk voor te stellen. Hoe kunnen mensen zonder? inwoners wisten vroeger niet beter en deze zeven dingen waren de normaalste zaken van de wereld. Herken jij het nog?