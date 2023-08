Barbie-film én het miezerweer zorgen voor drukte in bioscoop Hollywoud: ‘Terug op niveau pre-corona’

1,5 jaar cel voor Irakees die met bootje in auto op weg was naar Kanaal voor levensge­vaar­lij­ke mensensmok­kel

DEN BOSCH/LIEROP - Een Duitse Irakees krijgt anderhalf jaar cel omdat hij betrokken was bij mensensmokkel. De Bossche rechtbank, die voor het eerst uitspraak deed in een dergelijke zaak, wijst erop dat juist deze smokkel vaak levensgevaarlijk is.