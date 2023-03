Baronie neemt per direct afscheid van trainer Martijn van Galen, club geeft geen verdere info

met video Politie rukte massaal uit naar Koning Willem I College in Den Bosch vanwege melding vuurwapen, geen wapen gevonden

DEN BOSCH - De dreigende situatie bij het Koning Willem I College in Den Bosch is onder controle. Maandagochtend was er een leerling gezien met mogelijk een vuurwapen bij zich, maar er is uiteindelijk geen wapen gevonden. Er is niemand aangehouden.