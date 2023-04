Bavelnaren moeten tuinhuis of carport afbreken: einde aan langslepende kwestie

Dansen, springen en rennen: 1550 kinderen vermaken zich op Dongense koningsspe­len

DONGEN - Er werd op weg naar de koningsspelen de afgelopen dagen vooral gekeken naar de weersvoorspellingen. Die waren niet al te best. Maar vrijdag dansten, sprongen en renden in totaal 1550 basisschoolleerlingen in Dongen vol enthousiasme in de stralende zon.