BD steekt de straat over in Tilburg: aan de overkant blijven Joke, Rob, Tineke en Josephine ons de weg wijzen

Jeugd in Geertrui­den­berg kan dit jaar gratis zwemmen, schoolzwem­men is voor later

GEERTRUIDENBERG - De discussie was net als vorig jaar hevig, met nu weer hetzelfde eindresultaat. Kinderen tot en met twaalf jaar kunnen in 2023 gratis zwemmen in de buitenzwembaden De Ganzewiel in Raamsdonksveer en De Schans in Geertruidenberg.

10 februari