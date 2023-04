Bedrijven op De Rietdijk pikken huisvesting arbeidsmigranten in bedrijfspand niet

Een groot talent bij PSV en NAC, maar Mathijs Bel koos bewust voor derdeklas­ser Reusel Sport: ‘Was klaar met het profwereld­je’

Reuselnaar Mathijs Bel was voorbestemd om in het betaalde voetbal te slagen. Willem II, PSV en NAC kwamen al op jonge leeftijd op zijn pad. Het verliep al snel anders. De middenvelder heeft in zijn woonplaats bij Reusel Sport weer het plezier in het spelletje hervonden. ,,Ik was klaar met het wereldje om het betaalde voetbal heen.”