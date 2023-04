Begeleiden van hulpbehoevende pelgrims en organiseren dorpsbarbecue: lintjes in de gemeente Zundert

Uitdaging voor CSU: behoud en aantrekken van medewer­kers. Omzet groeit naar bijna 500 miljoen

UDEN - Het behoud én aantrekken van medewerkers. Dat is de grootste uitdaging van schoonmaakbedrijf CSU in Uden. Het bedrijf tracht dat te realiseren door medewerkers te laten participeren in het bedrijf, door het aanbieden van gratis sportlessen aan alle 27.000 medewerkers en de verbreding en interessanter maken van het takenpakket van medewerkers.