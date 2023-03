Beginnende vriendschappen en gedeelde interesses tijdens de iftar

Miss Noord-Bra­bant Carmen verloor twee zusjes en een broertje: je kunt ook mooi zijn van buiten en een beetje gebroken van binnen

UDEN - Het is niet zo gek dat Carmen Kara (19) Miss Grand Noord-Brabant is geworden vorige week. Ze is beeldschoon. Dat ziet ze zelf nu gelukkig ook weer, al is dat weleens anders geweest. ,,Ik wil mensen laten praten over hun trauma’s. Het is okay om je slecht te voelen.”