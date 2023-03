Begonnen als jongste en nu de oudste muzikant, Frans van de Pas 75 jaar bij Fanfare Wilhelmina

HOOGELOON - Aangekondigd als een voorjaarsconcert, werd het een verrassingsconcert voor Frans van de Pas. Op 85-jarige leeftijd is hij 75 jaar actief als muzikant bij Fanfare Wilhelmina in Hoogeloon. Zondag werd hij verrast met een speciaal voor hem opgezet concert op Landgoed De Biestheuvel in Hoogeloon.

Direct na het eerste nummer wordt het concert door presentator Fried van Beers onderbroken. De deur van zaal De Brink gaat open en een groot gezelschap aan familieleden van de jubilaris dient zich aan. Het was passen en meten om iedereen een plekje te geven en toen was wel duidelijk dat jubilaris Van de Pas het middelpunt van deze concertmiddag wordt.

Motoriek nog goed

De dag erna geniet hij nog na, thuis aan de keukentafel. ,,Het was een overval, complete verrassing, ik had geen enkel voorgevoel. Toen de familie binnenkwam werd het duidelijk, tegelijk vond ik een speciaal concert te veel eer. Ik had immers eerder al een oorkonde gekregen en was tot erelid benoemd", vertelt hij.

,,Ik realiseer me anderzijds dat 75 jaar actief muziek maken wel een unicum is. Mijn motoriek is gelukkig nog goed want je moet veel handelingen tegelijk verrichten.’’

Quote Met mijn bourgondi­sche inslag was ik er graag bij, ook bij de talloze feestjes

Omdat vijf andere broers lid waren wilde Van de Pas op tienjarige leeftijd ook lid van de fanfare worden, of zoals hij zelf zegt, van de familie Wilhelmina. ,,De fanfare had toen niet voor elk lid een instrument, dus moest ik een altinstrument delen met mijn broers. Van het schoolhoofd meester Van den Borne leerde ik noten lezen en kon ik overstappen naar de bugel en weer veel later naar de bas. Met mijn bourgondische inslag was ik er graag bij, ook bij de talloze feestjes. Bij elke gelegenheid in Hoogeloon waren we paraat.’’

Geen voetbal

Voor Van de Pas zat er geen voetbal in want dat kon blessures opleveren en thuis op de boerderij moest gewerkt worden. Bovendien zat vader ook in de muziek.

Inmiddels dus 75 jaar actief muzikant. ,,Ik heb muziek maken altijd graag gedaan en blijf doorgaan tot het niet meer kan. Met de zorg voor gezin, de boerderij en het lidmaatschap van de gemeenteraad was er geen tijd voor een bestuursfunctie bij de fanfare, wel heb ik nog een aantal jaren in de boerenkapel gezeten. Tijdens het zondagmiddagconcert was ik bijzonder vereerd met de speciale nummers die de fanfare voor mij ten gehore bracht.’’

Soort van huwelijkse voorwaarde

Voor echtgenote Netta (83) is fanfare Wilhelmina een deel van het leven geworden. ,,Toen we trouwden was het een soort van huwelijkse voorwaarde dat hij bij de muziek mocht blijven en de wekelijkse repetities mocht bijwonen”, zegt ze. ,,Ik ben begonnen als jongste en nu ben ik de oudste muzikant’’, zo besluit Van de Pas.