Begraafplaats wordt tuin: nieuw dorpsparkje op bijzondere plek in Rucphen

Geen vaste grondprijs voor sociale huur, corpora­ties Zuid­oost-Bra­bant balen: ‘Dit is voor ons al heel lang een heikel punt’

EINDHOVEN – De bouw van sociale huurwoningen in Zuidoost-Brabant komt volgens dertien regionale woningcorporaties in de knel nu het de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) niet is gelukt om afspraken te maken over een vaste lage grondprijs.