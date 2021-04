Bejaarde Brabantse kreeg na vaccinatie toch corona en waarschuwt: ‘Blijf voorzichtig’

Het Rijk waarschuwt dat de diverse vaccins geen honderd procent garantie geven en vraagt mensen om zich na inenting aan de regels te blijven houden.



,,En toch: hier had ik echt niet op gerekend”, zegt Sisca Sparreboom. Ze denkt dat ze besmet is via haar man. Hoe hij het heeft opgelopen, weten ze niet. ,,We komen bijna nergens. Tot nu toe was er ook bijna niks wat je kon doen.”



Haar man is vier jaar jonger dan zij en heeft alleen nog zijn eerste prik binnen. ,,Vorige week begon hij te hoesten. Geen klein hoestje maar echt een bulderende hoest. Afgelopen zaterdag voelde ik me helemaal niet goed. We hebben die dag een zelftest gedaan. En die was positief! We zijn nog naar de teststraat van de GGD gereden, en dezelfde dag kregen we de uitslag: we hadden echt corona.”