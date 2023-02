Bekijk hier de uitslagen van het driebanden

Er werd dit weekend weer gespeeld in de competities om het driebanden. In Uden waren er zeges voor onder meer Eddy Merckx en Jean van Erp. Een Fransman viel echter vooral op.

In Tilburg bleef Cues&Darts/Xtreme in de DKM Tools League driebanden ondanks een 4-0 voorsprong op 4-4 steken tegen Dekker Keukens/A.P. Sprundel. Huub Wilkowski zette de thuisploeg tegen Gerwin Valentijn op 2-0. Na een 26-21 tussenstand verzamelde hij de ontbrekende 14 caramboles, mede via een serie van 10, in de volgende 5 beurten.

Wesley de Jaeger maakte bij een 32-33 achterstand tegen Henk Blauwblomme een knappe slotreeks van 8. Halverwege dus 4-0 maar de marge slonk naar 4-2 toen Jack van Peer niet opgewassen bleek tegen Barry van Beers: 27-40. Er leek nog altijd niets aan de hand want kopman Pierre Soumagne (35) leidde tegen Dave Christiani met 29-20. De Fransman haperde echter en Christiani profiteerde door als eerste te finishen. Voor Soumagne de zware opdracht om er in de nastoot met 5 caramboles alsnog een remise voor hem en dus teamwinst uit te halen.

Hij strandde na 3 treffers. Soumagne: ,,Ik ben erg teleurgesteld met mijn resultaat want dat kost het team een zege. Kreeg mijn kansen maar benutte ze niet. Heb het erg naar mijn zin bij Cues&Darts. Ik woon in Soissons, zo’n 100 kilometer van Parijs. Speel nu voor het tweede jaar in Tilburg en voor het eerst in de Nederlandse driebandencompetitie. Voorheen kwam ik onder andere in Doetinchem uit in de klassieke spelsoorten. Ben lang geleden gestart met driebanden maar pas zo’n 7 jaar serieus ermee aan de slag gegaan”

,,Ik ben fullprof en heb een biljartschool. Dat is alleen in de zomer want de rest van het jaar speel ik competitie in België, Frankrijk en Nederland. Als de agenda het toelaat ook in Spanje en Duitsland. De eerste twee seizoenen van de Koreaanse profbond PBA heb ik daar meegedaan. Mede door de corona zat ik er soms 5 maanden per seizoen. Ik heb twee jonge dochters en dat bleek dus niet wenselijk.” Door het gelijkspel tegen de directe concurrent blijft Cues&Darts/Xtreme op de tweede plaats.

SIS Schoonmaak – Topbiljart Zundert 6-2

In Uden waren er zeges voor Eddy Merckx (2.222), Martien van der Spoel (1.600) en Jean van Erp (1.379). Merckx produceerde een serie van 15. Raymund Swertz verloor van de 1.600 spelende Sam van Etten. Lijstaanvoerder SIS heeft inmiddels een voorsprong van 6 punten.

Bousema Lochem/JBScues.nl – Post Luchtkanalen/De Hazelaar 6-2

Er waren nederlagen voor Leslie van Neyen, Erwin Hens en Wilco van Wijk. Marc Celen redde bij 6-0 de eer. Met 3 punten na 13 duels staat de ploeg uit Rosmalen op de laatste plaats.