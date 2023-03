Belaagd door zwammen: laatste uur lijkt geslagen voor kastanjes Baronielaan Breda

BREDA - De dagen van de vier monumentale kastanjes die de rotonde van de Baronielaan in Breda sieren lijken te zijn geteld. De bomen worden belaagd door allerlei zwammen en de vraag is of ze nog wel veilig genoeg zijn om ze voor het straatbeeld te behouden.

Het gaat niet goed met de beeldbepalende paardenkastanjes, schrijft wethouder Jeroen Bruijns (Openbare Ruimte, CDA) in een brief aan de gemeenteraad.

Inspecteurs zijn er achter gekomen dat er ‘veel zwammen op en om de bomen zitten’. Dat is slecht nieuws, want dat is een signaal dat de bomen ziek zijn of gaan worden. Daarom wordt nu onderzocht wat er met de kastanjes aan de hand is. Als blijkt dat ze er slecht aan toe zijn, dan is de kans groot dat ze gekapt moeten worden.

Ons best gedaan

,,De afgelopen jaren hebben we ons best gedaan om de vier bomen zo goed mogelijk te onderhouden”, aldus Bruijns. ,,Er zijn jaarlijks controles uitgevoerd en zo nodig maatregelen getroffen. De kastanjes zijn beeldbepalende bomen die we graag willen behouden. Maar dit moet natuurlijk wel veilig zijn.”

Uit de laatste controle maakt de wethouder op dat het ‘voor het eerst niet meer veilig is om de bomen te laten staan’. Een bomenexpert gaat op korte termijn uitzoeken hoe de zaken er voor staan.

Hangende takken en afbladderend schors

De beeldbepalende woudreuzen hebben de afgelopen jaren ook te maken gekregen met ernstige droogte. In de zomer van vorig jaar stonden ze er verdord bij, maar ondanks hangende takken en afbladderend schors maakte het stadsbestuur zich toen nog geen grote zorgen. ,,Ze zijn oud en hebben last van de mineermot. Toch verwachten we niet dat ze dit jaar snel achteruit gaan’’, liet een gemeentewoordvoerster in augustus 2022 weten.

De bomen op de rotonde zijn de laatsten der Mohikanen. Alle andere kastanjes die in de Baronielaan stonden hebben de herinrichting van 2018 niet overleefd.