Bergenaar (22) dreigt beveiliger van café neer te steken

Trillende handjes heeft Bart niet, maar wat als tijdens het lassen duizenden mensen op zijn vingers kijken?

Nog even is het trainen geblazen, als voorbereiding op volgende week. Dan reist Bart Willems uit Mill af naar Gdansk in Polen om te proberen de beste jong-opgeleide lasser van Europa te worden. Namens Nederland neemt hij het op tegen deelnemers uit 14 andere landen.